Dresden - Die Feuerwehr hat am Donnerstag in Dresden einen Arbeiter aus luftiger Höhe gerettet. Der Mann war in einem Fahrkorb an der Fassade eines Hotels im 14. Stock steckengeblieben. An der Anlage habe es vermutlich einen technischen Defekt gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Der Arbeiter sei vom Dach des Gebäudes aus mit Seilen und einem Flaschenzug unverletzt aus dem Fahrkorb gezogen worden.