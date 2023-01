Feuerwehr rettet Hund aus brennender Wohnung

Erfurt - Die Feuerwehr hat in Erfurt einen Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Die Besitzerin vergaß am Mittwochmittag einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 52-Jährige verließ die Wohnung, das Mittagessen fing Feuer und griff auf Küchenmöbel über. Anwohner riefen die Feuerwehr. Der Hund konnte unbeschadet gerettet werden, die Mieterin kann allerdings vorerst nicht mehr in ihre Wohnung zurück. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf 10.000 Euro. Gegen die Hundebesitzerin wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, wie es hieß.