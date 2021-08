Fischtown Pinguins siegen beim Champions-League-Debüt

Turku - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven sind mit einem Sieg in die Champions League gestartet. Bei ihrem ersten Auftritt auf der europäischen Bühne gewann der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitagabend beim finnischen Meister TPS Turku vor 1325 Zuschauern mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Das erste Heimspiel in der Champions League steht für die Pinguins am kommenden Freitag an. Dann ist erneut Turku der Gegner. Zwei Tage später geht es dann in der Eisarena in Bremerhaven gegen die Växjö Lakers aus Schweden.