Flucht eines Pkw-Fahrers endet in Baugerüst

Stendal - In Stendal hat ein Pkw-Fahrer am Samstagabend versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und ist am Ende seiner Flucht mit seinem Fahrzeug in einem Baugerüst gelandet. Laut den Polizeiangaben von Sonntag habe der Pkw mehrfach rote Ampeln mit quietschenden Reifen überfahren. Als Beamte das Fahrzeug samt den Insassen kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer und fuhr schließlich in das Baugerüst eines Hauses.

Anschließend seien die Fahrzeuginsassen zu Fuß in verschiedene Richtungen geflohen. Zwei der Mitfahrer seien gestellt worden, die Identität des Fahrers sei aber unbekannt. Der Pkw wurde sichergestellt, gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand.