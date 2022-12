Flucht vor Polizei auf Gleisen und über rote Ampeln

Magdeburg - Ein unbekannter Autofahrer hat sich am späten Donnerstagabend in Magdeburg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach einer versuchten Verkehrskontrolle sei der Mann in der Innenstadt auf Straßenbahngleisen und über rote Ampeln gefahren - sechs Menschen mussten sich an einer Haltestelle in Sicherheit bringen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie blieben unverletzt. Bei der Verfolgung sei auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Den Beamten sei es nicht gelungen, das davonrasende Auto zu stoppen. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug den Angaben zufolge abgestellt entdeckt. Es werde nach dem Fahrer gefahndet, die Polizei ermittele wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, hieß es.