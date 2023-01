Frau in Berlin transfeindlich beleidigt und angegriffen

Berlin - Eine Frau ist nach Polizei-Angaben in Berlin transfeindlich beleidigt und angegriffen worden. Die 23-jährige Transfrau sei in einem U-Bahnhof und in der U-Bahn von zwei Männern drangsaliert und geschlagen worden, teilten die Ermittler am Freitag mit.

Die Transfrau wurde demnach am Donnerstagnachmittag im U-Bahnhof Fehrbelliner Platz von einem der Männer angerempelt und in einen Streit verwickelt. Dabei sei sie mehrfach transfeindlich beleidigt und geschlagen worden. Die 23-Jährige sei in die einfahrende U-Bahn geflüchtet und von den beiden Männern verfolgt und weiter drangsaliert worden.

Nachdem die Frau die Polizei alarmiert hatte, stieg sie am U-Bahnhof Heidelberger Platz aus. Dort trat sie einem der Männer in den Genitalbereich, woraufhin sie erneut attackiert wurde. Als Zeugen dazwischen gingen, flüchteten die beiden unbekannten Männer schließlich. Die 23-Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.