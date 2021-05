FSV Zwickau verlängert Vertrag mit Stürmer Lokotsch

Zwickau (dpa) – - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat den Vertrag mit Lars Lokotsch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 plus Option verlängert. Das teilte der Verein am Montag mit. Der 25 Jahre alte Angreifer war im Januar vom schottischen Erstligisten FC Livingston zum FSV gewechselt. In 18 Einsätzen schoss er drei Tore. „Lars hat in dem halben Jahr bei uns gezeigt, dass er unseren Angriff verstärken kann. Wir erhoffen uns von ihm, wenn er dann auch mal eine komplette Vorbereitung bei uns gemacht hat und richtig im Rhythmus ist, dass er noch mehr von seinem Potenzial abrufen kann“, sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in einer Vereinsmitteilung.