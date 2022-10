Fünfjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Altenburg - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein fünfjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend im thüringischen Altenburg, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 62-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Kauerndorfer Allee, als sie auf Höhe der gleichnamigen Bushaltestelle das Kind mit ihrem Fahrzeug erfasste. Das schwer verletzte Mädchen wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Nun ermittelt die Polizei zum genauen Unfallhergang.