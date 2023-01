Schimberg - Ein Fußgänger ist zwischen Geismar und Schimberg im Landkreis Eichsfeld von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der 43-jährige Fußgänger lief am Freitagabend am rechten Fahrbahnrand, als das Auto einer 61-jährigen Fahrerin ihn erfasste, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Trotz einer Reanimation starb er. Die Straße war für rund drei Stunden voll gesperrt.