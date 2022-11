Berlin - Bei einem Verkehrsunfall ist ein Fußgänger in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt worden. Der Mann überquerte am Montagnachmittag die Treskowallee als er von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen trug der Fußgänger Kopfhörer und achtete nicht auf den Verkehr, teilte ein Sprecher mit. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.