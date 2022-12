Fußgänger von Tram erfasst in Berlin-Prenzlauer Berg

Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einer Straßenbahn erfasst und schwer am Kopf verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 39-Jährige am Montagnachmittag versucht haben, die Gleise der Tramlinie bei roter Ampel zu überqueren. Dabei sei er erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit schweren Verletzungen sei der Mann ins Krankenhaus gebracht worden. Der 59 Jahre alte Tramfahrer habe einen Schock erlitten und sei vor Ort behandelt worden.