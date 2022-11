Fußgängerin auf unbeleuchteter Straße tödlich verunglückt

Stelle - Eine 58-jährige Fußgängerin ist in Fliegenberg (Landkreis Harburg) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau habe sich am späten Freitagabend aus noch unbekannten Gründen am Ortsausgang auf der Fahrbahn aufgehalten, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Der 60 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Jetzt soll den Beamten zufolge unter anderem ein Gutachten zur Geschwindigkeit des Autos sowie zu den Sichtverhältnissen erstellt werden.