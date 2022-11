Landgericht Fußgängerin stirbt nach illegalem Autorennen: 3 Jahre Haft

Der Fahranfänger war in einem geliehenen hochmotorigen Auto unterwegs. Er fuhr eine 43-Jährige an, die später in einer Klinik starb. In einem Prozess wurde nun die Frage beantwortet: Wurde die Frau Opfer eines illegalen Autorennens?