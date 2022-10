Gasgrill löst in Erfurt Balkonbrand aus

Erfurt - Ein Gasgrill hat in Erfurt einen Balkonbrand ausgelöst. Ein 37 Jahre alter Mieter hatte am Montagabend auf dem Grill sein Abendessen zubereitet, als er das Gerät kurzzeitig unbeaufsichtigt ließ, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Rückkehr des Mannes stand der Balkon fast komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand, am Haus entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Polizei leitete gegen den Mieter ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.