Gastauftritt bei City-Konzert: Henry Hübchen rockt im Anzug

Berlin - Schauspieler Henry Hübchen (75) hat in Berlin einen Gastauftritt als Rocker hingelegt: Beim Abschiedskonzert der Band City sang er am Freitagabend deren Hit „Casablanca“ aus dem Jahr 1987. Der Grund: Hübchen hatte das Lied damals komponiert. Er ist seit Jahrzehnten mit den Bandmitgliedern befreundet. „Immer, wenn es ihm langweilig wurde im Theater, kam er zu uns ins Studio“, erzählte Sänger Toni Krahl den Tausenden Fans in der Mercedes-Benz-Arena. Lobende Worte fand er für Hübchens schicken schwarzen Anzug, der im Kontrast zur Jeans-Kluft der Musiker stand.

Hübchen selbst hatte zwar Freude an seinem Auftritt, empfand aber auch ein wenig Wehmut: „Das ist wirklich traurig, dass ich hier das erste Mal auf einer richtigen Rockerbühne stehe - und es ist zugleich das letzte Mal.“