Gefährlicher Gegenstand in Dresden entdeckt: Bombe?

Dresden - Bei Bauarbeiten ist am Mittwoch in Dresden ein gefährlicher Gegenstand gefunden worden. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme könnte es sich um eine Weltkriegsbombe handeln, teilte die Polizei mit. „Es sind Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Fundort und untersuchen den Gegenstand“, sagte ein Polizeisprecher. Es werde sich auf einen Einsatz vorbereitet, konkrete Maßnahmen gebe es zunächst aber noch nicht. Der Fundort liegt in einem Wohngebiet und nahe eines großen Krankenhauses.