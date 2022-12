Geldautomat gesprengt

Voltlage - Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen in dem Dorf Voltlage im Landkreis Osnabrück einen Geldautomaten gesprengt. Die Höhe der Beute sei unbekannt, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen seien es zwei Täter gewesen, die in einem dunklen Kleinwagen in unbekannter Richtung geflüchtet seien. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, doch die Bankfiliale sei durch die Explosion beschädigt worden. Das Gebäude müsse zunächst gesichert werden, bevor die Ermittlungsarbeit beginnen könne. Voltlage liegt dicht an der Landesgrenze von Niedersachsen zu Nordrhein-Westfalen.