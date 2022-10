Gemeindebund: Zerbster Bürgermeister neuer Präsident

Zerbst - Der Bürgermeister der Stadt Zerbst/Anhalt, Andreas Dittmann (SPD), wird neuer Präsident des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt. Dittmann tritt die Nachfolge des in den Ruhestand gewechselten Magdeburger Oberbürgermeisters Lutz Trümper an, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Seit 2015 sei der Kommunalpolitiker und Verwaltungsfachwirt Vizepräsident des Verbandes, seit 2012 Bürgermeister von Zerbst. Zum neuen Vizepräsidenten wählte die Kreisvorstandskonferenz den Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau, Robert Reck (parteilos).

Der Städte- und Gemeindebund ist die Interessenvertretung der Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden. Er vertritt ihre Belange beim Landtag, bei der Landesregierung und bei sonstigen Institutionen sowie in der Öffentlichkeit. Dem Verband gehören eigenen Angaben zufolge 210 Gemeinden und Städte mit rund 2,16 Millionen Einwohnern an. Hinzu kommen 18 Verbandsgemeinden.