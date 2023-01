Gerd Strohmeier als Rektor der TU Chemnitz wiedergewählt

Chemnitz - Der amtierende Rektor der TU Chemnitz, Gerd Strohmeier, ist in seinem Amt bestätigt worden. Er habe sich am Dienstag bei der Wahl im Erweiterten Senat gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt, teilte die Hochschule mit. Strohmeier (47) wolle die TU Chemnitz bis 2028 zu einer Universität „mit einem klaren technischen und weltoffenen Profil“ weiterentwickeln. Die Studierendenzahlen sollen auf 10 000 oder mehr gesteigert werden, mindestens die Hälfte davon in naturwissenschaftlich-mathematischen Studiengängen. Zudem soll die internationale Vernetzung der TU weiter vorangetrieben werden.