Geschäftsklima im Handwerk so schlecht wie seit Jahren nicht

Erfurt - Lieferengpässe, explodierte Energiepreise und Fachkräftemangel machen dem Thüringer Handwerk zu schaffen. „Das Handwerk agiert weiterhin im Krisenmodus. Die wirtschaftliche Situation ist besorgniserregend“, erklärte der Präsident des Thüringer Handwerkstags, Stefan Lobenstein, am Montag in Erfurt. Die Preisexplosionen würden manche Betriebe in die Knie zwingen und ließen eine der stabilsten Säulen der Thüringer Wirtschaft ins Wanken geraten. Das Geschäftsklima sei so schlecht wie zuletzt im Jahr 2005, habe eine Konjukturumfrage im Kammerbezirk Erfurt ergeben.

Das Handwerk ist neben der Industrie der größte Arbeitgeber in Thüringen - knapp 150.000 Menschen werden in fast 30.000 Betrieben beschäftigt.