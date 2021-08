Görlitz - Die Bundespolizei hat in Görlitz nahe der polnischen Grenze eine Gruppe eingeschleuster Iraker aufgegriffen. Es handele sich um sieben Männer, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie möglicherweise in einem dunklen und einem grauen Minivan über die Grenze gebracht. Die Iraker im Alter zwischen 18 und 27 Jahren kamen zunächst in einer Asylunterkunft unter.