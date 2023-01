Gesundheitsministerin soll Innenministerium führen

Hannover - Nach dem angekündigten Wechsel von Boris Pistorius ins Bundesverteidigungsministerium soll Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) die kommissarische Führung des Innenministeriums übernehmen. Die Vertretungsregelung sehe einen solchen Ablauf vor, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Hannover. Das Rücktrittsgesuch von Pistorius sei in der Staatskanzlei eingegangen. Die Sprecherin sagte, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) habe eine zügige Entscheidung bei der Nachfolge angekündigt.