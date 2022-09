Getuschel hinter Badtür: Polizei nimmt Einbrecher-Duo fest

Berlin - Die Berliner Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen, die sich durch laute Geräusche und Geflüster selbst verraten haben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Bewohner einer Parterre-Wohnung im Ortsteil Lichtenberg in der Nacht zu Montag durch die Geräusche geweckt, wie die Polizei mitteilte. Als der 30-Jährige nachschaute, habe er hinter der geschlossenen Badezimmertür ein Flüstern vernommen. Er rief die Polizei in die Magdalenenstraße. Die Einbrecher sollen in der Zwischenzeit über das Badezimmerfenster geflüchtet sein. Die Einsatzkräfte nahmen zwei polizeibekannte 17-Jährige in der Nähe fest. Ihre Beute - gestohlenen Schmuck - trugen sie demnach bei sich.