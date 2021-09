„Goodbye Hate Speech“: Programm gegen Hass im Internet

Pirna - Die Aktion Zivilcourage in Pirna will Jugendliche gegen Hass im Internet wappnen. „Junge Menschen sollen die Fähigkeit bekommen, Diskussionen mit Gleichaltrigen zu den Themen Hassrede, Falschnachrichten und Extremismus im Internet anzuleiten und einen eigenen Workshop in ihrer Klasse durchzuführen“, erklärte der Verein am Dienstag in Pirna ein entsprechendes Angebot mit dem Titel „Goodbye Hate Speech“. Nach dem Motto „Helfen statt Hassen“ wolle man die Teilnehmer darauf vorbereiten, Hass im Gruppenchat, Fake News in sozialen Netzwerken und Extremismus im Internet entgegenzutreten. Herzstück des Programms sei eine kostenlose dreitägige Ausbildung für junge Leute im Alter von 13 bis 20 Jahren. Kosten für Anreise, Verpflegung und Übernachtung werden übernommen.