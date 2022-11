Göttingens Basketballer bestreiten zwei Spiele in Lokhalle

Göttingen - Die Basketballer der BG Göttingen werden für zwei Bundesliga-Heimspiele im kommenden Februar in die Lokhalle ausweichen. Grund dafür ist die Sperrung der heimischen Sparkassen-Arena zwischen dem 5. Januar und mindestens 25. März wegen eines Einsatzes zur Kampfmittelbeseitigung auf dem Gelände der Halle am Schützenplatz.

Nach Club-Angaben vom Freitag werden zwei Liga-Partien am 9. und 11. November in der früheren Spielstätte der Niedersachsen ausgetragen. „Die zwei Spiele in der Lokhalle werden ein Highlight für unsere Spieler, Fans und Mitarbeiter“, sagte Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Bis zur Saison 2011/12 spielten die Göttinger regelmäßig in der rund 3700 Zuschauer fassenden Lokhalle.

Rund um die Arena waren im Sommer Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Dabei hatte es Hinweise auf weitere Blindgänger gegeben.