Grenzmuseen gedenken des Berliner Mauerbaus vor 60 Jahren

Geisa/Mödlareuth - Mit vielfältigen Veranstaltungen wollen die vier Grenzmuseen in Thüringen den Gedenktag zum Bau der Mauer zwischen Ost- und Westberlin vor 60 Jahren begehen. Der Bau begann am

13. August 1961 - fast 30 Jahre zog sich seitdem eine 1400 Kilometer lange, scharf bewachte, mit Stacheldraht, Sperrgittern, Minen und Selbstschussanlagen ausgestattete Grenze durch Deutschland. Auch Thüringen war durch mehr als 760 Kilometer Grenze von der Bundesrepublik abgeriegelt.

Für heute ist neben einer Grenzwanderung von Wahlhausen zum Grenzmuseum Schifflersgrund im Eichsfeld eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des DDR-Regimes am Mahnmal des Grenzlandmuseums Eichsfeld geplant. Dazu kommt eine Veranstaltung zum Thema Erinnerungskultur im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth (Saale-Orla-Kreis).

Bis einschließlich Sonntag soll mit Gedenkwanderungen und Sonderausstellungen an den Mauerbau und die darauffolgenden Ereignisse an der innerdeutschen Grenze erinnert werden. Die Programme sind an die Corona-Pandemie angepasst.