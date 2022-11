Großer Hund beißt kleinen Hund tot: Heftiger Streit

Weißenfels - In einem Mehrfamilienhaus in Weißenfels (Burgenlandkreis) hat ein Mischlingshund einen anderen Vierbeiner tödlich verletzt. Der 66 Jahre alte Besitzer war am Freitagnachmittag mit seinem Bologneser im Treppenhaus, als der Cane Corso-Stafford Terrier-Mischling eines 42-Jährigen aus einer Wohnung entwich und auf seinen Artgenossen losging, wie ein Polizeisprecher am Samstag in Halle mitteilte. Beide Herrchen konnten die Tiere nicht trennen. Der Bologneser verendete im Treppenhaus. Daraufhin attackierte und bedrohte der 66-Jährige den 42 Jahre alten Hundebesitzer und beschädigte dessen Wohnungstür. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen verschiedener Delikte.