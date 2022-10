Grüne Jugend will Rot-Grün kritisch begleiten

Wolfsburg - Die Grüne Jugend Niedersachsen erhofft sich von der neuen niedersächsischen Landesregierung Antworten auf soziale Fragen und mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel. Landessprecherin Pia Scholten sagte am Sonntag: „Wir erwarten von der neuen Landesregierung dafür zu sorgen, dass sich sowohl im Leben der Menschen spürbar etwas verbessert als auch die Klimakrise konsequent angegangen wird.“ Konkret sei in den nächsten Jahren ein massiver Ausbau der Erneuerbaren Energien und mehr öffentlicher und sozialer Wohnraum notwendig.

Ihr Amtskollege Felix Hötker ergänzte: „Wir werden die neue Regierung nicht unkritisch abfeiern, sondern anhand ihrer Inhalte bewerten.“ Notfalls werde die Grüne Jugend „den Druck für einen echten solidarischen Aufbruch organisieren“.

Die Jugendorganisation der Partei war am Wochenende zu ihrer Landesmitgliederversammlung in Wolfsburg zusammengekommen. Dort wurden die 23-jährige Scholten aus Hannover und der 25 Jahre alte Hötker aus Göttingen im Amt als Landessprecherin und Landessprecher bestätigt. Zum neuen Politischen Geschäftsführer wurde Niklas Kemper (24) aus Hannover gewählt, neue Schatzmeisterin ist Emily Karius (22) aus Verden.

Die SPD hatte die niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober klar gewonnen. Am Donnerstag (3. November) wollen SPD und Grüne die Ergebnisse ihrer Koalitionsverhandlungen vorlegen. Auch am Wochenende werde weiter „intensiv verhandelt“, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf Instagram postete.