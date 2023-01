Magdeburg - Die Grünen-Fraktion setzt sich im Landtag von Sachsen-Anhalt für eine geringere Verschmutzung durch Tauben im öffentlichen Raum ein. Dafür soll die Schädlingsbekämpfungsverordnung geändert werden.

Nach Angaben der Fraktion ist Sachsen-Anhalt eins von zwei Bundesländern, in denen freilebende Stadttauben als Schädlinge gelten. Mit diesem Schädlingsstatus begründeten viele Kommunen ein Fütterungsverbot, sagte die Abgeordnete Dorothea Frederking am Freitag. Das solle geändert werden.

Bewährt habe sich, wenn Kommunen auf betreute Taubenschläge oder Taubenhäuser setzten, in denen die Tauben artgerecht und kontrolliert gefüttert werden könnten, heißt es in dem Antrag. So könne die Populationsgröße tierschutzkonform kontrolliert werden. Dadurch werde die Verschmutzung durch Taubenkot im öffentlichen Raum reduziert. Das Modell sei bereits in Kommunen etabliert. Der Landtag will das Thema nun in den Fachausschüssen weiter diskutieren.