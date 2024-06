Verstörendes Video kursiert in sozialen Netzwerken

Das Justizzentrum in Gera

Gera - Eine Gruppe syrischer und afghanischer Jugendlicher hat in Gera einen 14-jährigen Deutschen brutal verprügelt und gequält. Sie schlugen dabei auch immer wieder auf seinen Kopf, wie die Polizei Gera gestern dem Portal „Bild online“ bestätigte. Das Opfer sitzt fast regungslos auf einer Parkbank, es hält sich nur den Kopf und kann sich nicht gegen die Schläge wehren. Es wird zudem gewürgt und beschimpft.

Inzwischen werde gegen mehr als 20 Tatverdächtige ermittelt, so die Polizei weiter. Sie seien zwischen 12 und 15 Jahren alt. Der verstörende Übergriff am helllichten Tage geschah demnach am 11. Juni im Geraer Ortsteil Bieblach.

Das Video der Tat kursiert inzwischen in sozialen Medien. Die Polizei wies darauf hin, dass sich jedermann beim Verbreiten einer solchen Videoaufnahme strafbar machen könne. Vermutlich hatte ein Mittäter die Tat gefilmt und geteilt. (UK)