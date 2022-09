Handwerker machen mit Floß-Aktion auf Nöte aufmerksam

Berlin - Mit einer Floß-Aktion im Berliner Regierungsviertel will das Handwerk an diesem Samstag auf die Nöte von Unternehmen und Beschäftigten aufmerksam machen. Die Zukunft Deutschlands könne nur mit gesunden Betrieben und ausreichend Fachkräften gestaltet werden, heißt es zu der Aktion des Verbandes ZDH auf der Spree am diesjährigen Tag des Handwerks. Für die hochgesteckten politischen Ziele seien starke Betriebe nötig sowie Beschäftigte, betonte Handwerks-Präsident Hans Peter Wollseifer: „Doch diese Stärke ist bedroht, wenn die Politik nicht entschlossen handelt.“

Das Handwerk steht nach Darstellung des ZDH „vor immer größeren, zum Teil existenziellen Herausforderungen: dramatisch steigende Kosten für Energie und Material, Lieferengpässe, Bürokratie und nicht zuletzt wachsender Fachkräftebedarf“. Eine Schlüsselfrage für die Herausforderungen der Zukunft seien qualifizierte Fachkräfte. Dazu sei mehr Wertschätzung für handwerkliche Leistung und Arbeit nötig - etwa durch eine gesetzliche Verankerung der Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung.

Der Tag des Handwerks findet seit 2011 den Angaben zufolge immer am dritten Samstag im September statt. Der bundesweite Aktionstag soll auf die Leistung und Vielfalt des Handwerks aufmerksam machen.