Hannover 96 mit 26 Spielern ins Trainingslager

Belek - Hannover 96 ist am Samstag mit 26 Spielern ins Trainingslager in der Türkei aufgebrochen. Der Fußball-Zweitligist bereitet sich bis zum 15. Januar in Belek auf die Rückrunde vor, in der das Team von Trainer Stefan Leitl im Kampf um den Aufstieg noch einmal angreifen möchte. Nicht mit dabei sind Gael Ondoua, Eric Uhlmann und Tim Walbrecht, die daheim trainieren sollen. Leitl will seinen Kader bis zum Ende der Transferperiode nach Möglichkeit noch verkleinern. Fabian Kunze fehlte bei der Abreise am Samstag wegen eines Infektes, soll aber nachreisen.

Während der Zeit in der Türkei werden die Niedersachsen auch drei Testspiele bestreiten. Zum Rückrundenstart trifft Hannover am 28. Januar auf den 1. FC Kaiserslautern. Die 96er sind als Tabellenfünfter mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz in die Winterpause gegangen.