Hannovers Oberbürgermeister: Starkes Ergebnis der Grünen

Hannover - Bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben die Grünen aus Sicht von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay ein starkes Ergebnis eingefahren. „Die Zeichen stehen auf Wandel in Niedersachsen“, sagte der Grünen-Politiker am Sonntagabend. Es sehe so aus, als könnten SPD und Grüne eine Regierung bilden und die Grünen ihr historisch stärkstes Ergebnis einfahren.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strebt eine dritte Amtszeit an, wenn möglich mit den Grünen statt wie zuletzt in einer großen Koalition mit der CDU.