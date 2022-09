Harzfest in Schwanebeck mit etwa 17.000 Besuchern

Schwanebeck - Das Harzfest hat am Wochenende Tausende Besucher nach Schwanebeck gelockt. Zwischen Freitag und Sonntag seien in der Summe etwa 17.000 Besucher dabei gewesen, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz am Sonntag. Es gab unter anderem Konzerte auf mehreren Bühnen, verschiedene Sportspiele und ein Feuerwerk. Begleitet wurde das Fest von zahlreichen Essens- und Handwerksständen. Den Abschluss bildete ein Festumzug. Das Bürgerfest fand erst zum zweiten Mal statt und soll jedes Jahr in einer anderen Kommune stattfinden. Im kommenden Jahr soll Altenbrak das Fest ausrichten.