In Sachsen-Anhalt steht ein Wechsel an der Landesspitze an. Wann sich der Amtsinhaber Reiner Haseloff verabschieden will.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird am 27. Januar zurücktreten. Das kündigte der 71-Jährige am Dienstag an. Einen Tag später, am 28. Januar, solle CDU-Landeschef Sven Schulze im Landtag als sein Nachfolger gewählt werden. „Das Land ist in guten Händen, bleibt in guten Händen“, sagte Haseloff.

Die Landesvorstände der Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP haben der geplanten Staffelstabübergabe von Haseloff an Schulze zugestimmt. Der Schritt soll Schulze ermöglichen, vor der Landtagswahl am 6. September die Regierung zu führen.