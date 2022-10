Helene Fischer bei Silbereisen: Drews-Show 2023 im TV

Leipzig (dpa) - Wenn Florian Silbereisen die 100. Ausgabe seiner „Feste“-Shows feiert, ist auch seine Ex-Freundin Helene Fischer dabei. Neben anderen Größen der Branche wird die Schlagersängerin am Samstag in der vorab aufgezeichneten ARD-Show „Das große Schlagerjubiläum 2022 - auf die nächsten 100!“ (20.15 Uhr, Das Erste) zu sehen sein. Auch Schlager-Ikone Jürgen Drews ist zu Gast.

Während Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag Silbereisens Schlagerjubiläum vor dem Fernseher verfolgen, wird in Leipzig eine Abschiedsshow für Drews aufgezeichnet. Ihr Ausstrahlungstermin steht nach Angaben des MDR (Mitteldeutschen Rundfunks) noch nicht fest, liege jedoch nicht mehr in diesem Jahr.

Der 77-jährige Drews hat kürzlich ein Abschiedskonzert im österreichischen Ellmau gegeben und schon vor Monaten angekündigt, sich zurückziehen und auch von der TV-Bühne verabschieden zu wollen.