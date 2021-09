Hensel übernimmt vorerst in Aue: Trio fällt verletzt aus

Aue - Die Trainer-Suche bei Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue dauert länger. Am Dienstag wurde der Co-Trainer Marc Hensel offiziell zum Interims-Trainer bestimmt. Darüber informierte Präsident Helge Leonhardt am Dienstag die Mannschaft. An der Seite von Hensel arbeiten Marco Kämpfe, der zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum tätig war, und Torwarttrainer Daniel Haas. Die bisherigen Co-Trainer Tommy Jähnigen und Björn Rosemeier wurden vom Verein freigestellt. Hensel war in der Vergangenheit schon mehrfach als Interims-Trainer eingesprungen.

Im nächsten Punktspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg muss er gleich auf ein Trio verzichten. Omar Sijaric hatte sich im vergangenen Heimspiel gegen den SC Paderborn (1:4) einen Nasenbeinbruch zugezogen. Die in diesem Spiel ebenfalls verletzten Philipp Riese und Florian Ballas erhielten nach MRT-Untersuchungen ebenfalls Spielverbot. Bei Riese wurden ein Haarriss sowie eine Einblutung in der Muskulatur diagnostiziert, gab der FC Erzgebirge am Dienstag bekannt. Das bedeutet mindestens zwei Spiele Pause. Noch länger fällt Ballas aus. Der Abwehrspieler muss sich einer Operation am linken Knie unterziehen.