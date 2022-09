Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt fällt verhalten aus

Chemnitz - Die wachsende Verunsicherung in weiten Teilen der Wirtschaft bremst den üblichen Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt. „Nie haben die sächsischen Unternehmen in einem September so wenige neue Stellen gemeldet wie in diesem Jahr“, sagte Klaus-Peter Hansen, Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, am Freitag in Chemnitz. So ist die Arbeitslosigkeit im September nur leicht gesunken: um knapp 2000 Menschen oder 1,6 Prozent. Demnach gab es zuletzt rund 121.500 Arbeitslose in Sachsen. Das waren 4,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank leicht von 5,9 Prozent im August auf nun 5,8 Prozent.