Berlin - Hertha BSC wird im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München am Wochenende erstmals in dieser Saison in einem vollen Olympiastadion auflaufen. Das teilte der Club am Dienstag bei Twitter vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit. Zuletzt war das Stadion zu einem Hertha-Spiel im April beim Derby gegen Union Berlin mit 74 667 Zuschauern und Zuschauerinnen ausverkauft gewesen.