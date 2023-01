Zu sehen ist Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen). Kulturministerin in Niedersachsen.

Hannover - Das von der Landesregierung geplante höhere Einstiegsgehalt für viele Lehrkräfte soll voraussichtlich 2024 kommen. Das teilte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) am Dienstag in Hannover mit. Dies sei ein zentrales Vorhaben von SPD und Grünen.

Die Landesregierung will das Einstiegsgehalt für Grund-, Haupt- und Realschullehrer anheben. Damit würden diese künftig dasselbe verdienen wie ein Lehrer am Gymnasium. Bisher gibt es das Einstiegsgehalt der Besoldungsstufe A13 in der Regel nur für Gymnasiallehrer. Die Stufe A12 liegt mehrere hundert Euro im Monat darunter.

Bei dieser Frage waren sich vor der Landtagswahl im vergangenen Herbst viele Parteien einig - auch CDU und FDP hatten eine solche Erhöhung gefordert.