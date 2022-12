Holstein Kiel testet gegen VfL Osnabrück

Kiel - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat ein weiteres Testspiel in der Wintervorbereitung vereinbart. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, trifft die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp am 7. Januar 2023 auf den Drittligisten VfL Osnabrück. Gespielt wird auf dem Trainingsgelände der Kieler im Citti-Fußballpark. Zuschauer sind nicht zugelassen. Tags darauf reisen die Schleswig-Holsteiner für eine Woche ins Trainingslager nach Oliva Nova in Spanien. Die Generalprobe vor dem Start der Zweitliga-Rückrunde bestreitet Holstein am 21. Januar beim Ligarivalen Hannover 96.