Hörsaal-Besetzung an der Universität Leipzig beendet

Leipzig - Die Besetzung eines Hörsaals in der Universität Leipzig ist beendet. Man habe sich auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, teilten die Universität und Vertreter der Besetzergruppe am Donnerstagabend mit. „Die Besetzer:innen erklärten im Anschluss die Besetzung des größten Hörsaals der Universität für beendet“, hieß es in der Mitteilung.

Etwa 20 Angehörige der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ hatten sich seit Montagnachmittag im Audimax aufgehalten. Sie forderten die Universität unter anderem dazu auf, bis 2030 klimaneutral zu werden. In der gemeinsamen Erklärung heißt es dazu: „Die Universität Leipzig setzt sich in allen Bereichen, auf die sie unmittelbaren Gestaltungseinfluss hat, dafür ein, deutlich vor dem Jahr 2030 klimaneutral zu werden.“