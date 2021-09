Hubschraubereinsatz in Görlitz bringt 86-Jährige zu Fall

Görlitz - Der Rettungseinsatz eines Hubschraubers in Görlitz hat versehentlich eine 86-Jährige zu Fall gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Pilot wegen eines medizinischen Notfalls auf dem Sechsstädteplatz zur Landung angesetzt. Die Seniorin war mit ihrem Regenschirm etwa 30 Meter entfernt auf einem Gehweg unterwegs. Durch die Windkraft des Hubschraubers stürzte die 86-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.