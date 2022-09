Immer mehr Autos auf Straßen in Sachsen-Anhalt unterwegs

Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Autos auf den Straßen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Am 1. Januar 2022 waren 563 Autos je 1000 Einwohner gemeldet, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. 2011 kamen auf 1000 Einwohner 510 Autos. Der Bundesdurchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 580 Auto (2011: 517 Autos). Die höchste Auto-Dichte wies in Sachsen-Anhalt der Saalekreis auf (631 Autos), die niedrigste Halle (402 Autos). Insgesamt waren am 1. Januar 2022 rund 1,2 Millionen Autos zugelassen.