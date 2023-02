Hannover - Niedersachsens neue Innenministerin Daniela Behrens will dringend notwendige Sanierungen bei der Polizei schnell umsetzen. In vielen Polizeiliegenschaften im Land seien die Arbeitsumgebungen nicht gut genug, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch. „Polizistinnen und Polizisten, die für unser aller Sicherheit tagtäglich sorgen, müssen aber vernünftige Arbeitsbedingungen vorfinden“, sagte sie bei einem Besuch der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) in Hannover.

Erste Modernisierungen würden zeitnah über das 311 Millionen Euro umfassende Sondervermögen noch in diesem Jahr umgesetzt, sagte Behrens. Weitere müssten folgen. In der ZPD Hannover mit unter anderem zwei Hundertschaften der Bereitschaftspolizei sollen künftig weitere Beamte untergebracht werden, die derzeit noch an anderen Standorten der Landeshauptstadt arbeiten.