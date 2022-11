Innenministerin Zieschang schaut deutsche WM-Spiele

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schauen. „Selbstverständlich werde ich mir die Spiele anschauen“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag auf Nachfrage in Magdeburg. „Ich drücke der deutschen Nationalmannschaft alle Daumen und hoffe, dass wir tolle Fußballspiele erleben und eine sehr erfolgreiche deutsche Mannschaft.“

Im Innenministerium soll es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Raum mit Leinwand geben, in dem das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Japan (23. November) am Nachmittag verfolgt werden kann. Dazu müssten sich die Mitarbeiter jedoch am Arbeitsplatz abmelden, dies werde nicht als Arbeitszeit angerechnet, so die Ministerin für Inneres und Sport.

Die WM in dem Wüstenemirat beginnt am 20. November und endet am 18. Dezember. Katar steht wegen Menschenrechtsverstößen und wegen des Umgangs mit Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen Ländern schon lange in der Kritik. Der Golf-Staat verweist seinerseits auf Reformen und sieht sich einer Kampagne ausgesetzt.