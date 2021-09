Intensivschwester wirbt mit Youtube-Song für Beruf

Berlin/Kremmen - Sie arbeitet als Krankenpflegerin auf einer Intensivstation, liebt das Westernreiten und singt: Ute Spiegel aus Kremmen in Brandenburg hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen Lea Friedrich und Angelika Wall das Lied „We care for you“ (Wir kümmern uns um dich) geschrieben, eingesungen und auf Youtube veröffentlicht. „Es geht ihnen darum, auch die schönen und berührenden Seiten des Pflegeberufs zu zeigen“, sagte Corinna Schwetasch, Sprecherin der DRK Kliniken Berlin, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Die 53-jährige Ute Spiegel trat 2018 bei „The Voice of Germany“ auf. Zum Singen kam sie eher zufällig: Im Jahr 2000 habe sie ehrenamtlich einen Kinder- und Jugendclub gegründet und geleitet, in dem es auch ein Musikstudio gab, erzählte sie in einem Interview. Als bei einem Auftritt mit der Jugendband niemand singen wollte, sei sie eingesprungen.

Spiegel und ihre Kolleginnen sind Rotkreuzschwestern und engagieren sich im Verein DRK-Schwesternschaft Berlin. Dieser Pflegerinnenverein ist alleiniger Gesellschafter der DRK Kliniken Berlin. Durch diese Konstellation erfahre die Pflege in den Kliniken eine besondere Wertschätzung, sagte die Sprecherin.