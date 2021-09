Inzidenz in Thüringen gestiegen: Weiterer Corona-Todesfall

Erfurt - Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter. Die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 48,6 (Vortag: 47,5). Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 77,9. Die höchsten regionalen Werte haben in Thüringen derzeit der Landkreis Sonneberg mit 91,2 und der Wartburgkreis mit 75,4.

Von Dienstag auf Mittwoch gab es im Freistaat einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Zudem wurden 260 Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gab es damit in Thüringen 132.510 Corona-Fälle - 4400 Menschen starben mit oder an dem Virus.