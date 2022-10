Jazztage Dresden bieten 46 Konzerte und Stars auf der Bühne

Dresden - Die Jazztage Dresden bieten ab kommenden Freitag 46 Konzerte und zahlreiche Stars. Wie der Veranstalter am Mittwoch bekanntgab, wird unter anderen Gregory Porter zu einem Konzert in der Ballsportarena erwartet. Auch Auftritte von Jesus Molina, Curtis Stigers und Big Daddy Wilson sind im Programm vermerkt. Der australische Multiinstrumentalist James Morrison gibt als Artist in Residence mehrere Konzerte und zudem in Workshops und Masterclasses sein musikalisches Können und Wissen weiter. Die deutsche Szene ist beispielsweise mit Pascal von Wroblewski, Jule Malischke, Quadro Nuevo sowie Günther Fischer mit Uschi Brüning präsent. Der geplante Festivalabschluss mit der Großproduktion „Messias Superstar“ muss aus organisatorischen Gründen in den Mai 2023 verlegt werden, hieß es.