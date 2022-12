Jena schickt mit Partnerstadt Hilfsgüter in die Ukraine

Jena/Erlangen - Die Partnerstädte Jena (Thüringen) und Erlangen (Bayern) schicken zum Jahreswechsel Hilfsgüter in zerstörte Regionen der Ukraine. Am Freitag startete in Jena ein Hilfstransport unter anderem mit Dieselgeneratoren in die ukrainischen Städte Bila Zerkwa und Brovary, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Auch Kerzen, Spielzeug und Laptops wurden in die Ukraine geschickt. Die Kommunen wollen gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) die Versorgung Zehntausender Kriegsflüchtlinge und Einwohner in den beiden ukrainischen Städten unterstützen, dafür sammeln sie Spenden. Russland greift seit Wochen Einrichtungen der Energieversorgung in der Ukraine an und zerstört sie.